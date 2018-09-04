Necati Şaşmaz o iddiayı yalanladı
Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın evliliğinde ciddi bir kriz yaşandığı iddialarına yanıt geldi.
Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın 6 yıllık evliliğinde ciddi bir krizin yaşandığı ileri sürüldü.
Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ile 2012 yılının Aralık ayında nikah masasına oturduğu Nagehan Şaşmaz'ın evliliğinde bir krizin baş gösterdiği iddiası, magazin çevrelerinde şok etkisi yarattı.
5 yaşında Ali Nadir ve 1 yaşında Yusuf Emir adlarında iki de çocukları olan çiftin arasının bir süredir açık olduğu konuşuluyor.