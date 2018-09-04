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  3. 04 Eylül 2018 09:59

Necati Şaşmaz o iddiayı yalanladı

Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın evliliğinde ciddi bir kriz yaşandığı iddialarına yanıt geldi.

Necati Şaşmaz o iddiayı yalanladı

Necati Şaşmaz ile Nagehan Şaşmaz'ın 6 yıllık evliliğinde ciddi bir krizin yaşandığı ileri sürüldü.

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Necati Şaşmaz o iddiayı yalanladı

Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz ile 2012 yılının Aralık ayında nikah masasına oturduğu Nagehan Şaşmaz'ın evliliğinde bir krizin baş gösterdiği iddiası, magazin çevrelerinde şok etkisi yarattı.

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Necati Şaşmaz o iddiayı yalanladı

5 yaşında Ali Nadir ve 1 yaşında Yusuf Emir adlarında iki de çocukları olan çiftin arasının bir süredir açık olduğu konuşuluyor.

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Necati Şaşmaz o iddiayı yalanladı

Nagehan Şaşmaz'ın eşine çok sinirli olduğu, görüşme taleplerini reddettiği ve boşanmak istediği de gelen haberler arasında.

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