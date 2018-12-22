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  3. 22 Aralık 2018 12:50

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri, Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buldu.

Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star Gazetesi tarafındandan bu yıl beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene devlet erkanının yanı sıra kültür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.

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Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Başkan Erdoğan: Üstad kalemşorlerin hedefi olmuştur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, "Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir." dedi.

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Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Üstad'ın dizeleri notalarla buluştu

Necip Fazıl Ödülleri töreninde, Besteci Yücel Arzen ve ekibi Üstad'ın ''Sakarya Türküsü'' ve ''Şarkımız Bizim'' şiirlerini notalarla buluşturdu.

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Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

'Çilesiz dava olmaz' adlı kısa film, izleyenlere hem duygu dolu anlar yaşattı, hem de gurulandırdı.

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