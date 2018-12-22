Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu
Star Gazetesi'nin düzenlediği Necip Fazıl Ödülleri, Başkan Erdoğan'ın teşrifleriyle sahiplerini buldu.
Star Gazetesi tarafındandan bu yıl beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene devlet erkanının yanı sıra kültür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.
Başkan Erdoğan: Üstad kalemşorlerin hedefi olmuştur
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasında, "Üstat Necip Fazıl son nefesini verinceye kadar statüko ve kalemşorlarının hedefi olmuştur, tam 8 kez hapse girmiştir." dedi.
Üstad'ın dizeleri notalarla buluştu
Necip Fazıl Ödülleri töreninde, Besteci Yücel Arzen ve ekibi Üstad'ın ''Sakarya Türküsü'' ve ''Şarkımız Bizim'' şiirlerini notalarla buluşturdu.