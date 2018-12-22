Necip Fazıl Ödülleri sahiplerini buldu

Star Gazetesi tarafındandan bu yıl beşincisi düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen törene devlet erkanının yanı sıra kültür ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı.