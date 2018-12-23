Özge Özpirinçci'den romantik paylaşım
Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk'ün yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.
2014'te Tatar Ramazan dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün aşkları doludizgin devam ediyor.
35 YAŞINA BASTI
Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk, önceki gün 35 yaşına bastı. Özpirinçci, sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak kutladı. Özpirinçci, paylaşımına şu notu düştü:
"BUNDAN SONRASI ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK!"
"Gece yarısını bekleyemedim sevgilim! Yanımda olduğun, nefesini benimle paylaştığın her gün için şükürler olsun. Anan iyi ki doğurmuş seni! İyi ki karşılaştırmış bizi kader, iyi ki seviyoruz birbirimizi! Çok teşekkür ederim. Hayat bize ne getirirse getirsin bir arada göğüsleyemeyeceğimiz zorluk yok. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun. Bundan sonrası çok daha güzel olacak!"