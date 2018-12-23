  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 23 Aralık 2018 15:24

Özge Özpirinçci'den romantik paylaşım

Özge Özpirinçci, sevgilisi Burak Yamantürk'ün yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

Özge Özpirinçci'den romantik paylaşım

2014'te Tatar Ramazan dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ün aşkları doludizgin devam ediyor.

1/ 15
Özge Özpirinçci'den romantik paylaşım

35 YAŞINA BASTI

Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk, önceki gün 35 yaşına bastı. Özpirinçci, sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından birlikte oldukları bir fotoğrafı paylaşarak kutladı. Özpirinçci, paylaşımına şu notu düştü:

2/ 15
Özge Özpirinçci'den romantik paylaşım

"BUNDAN SONRASI ÇOK DAHA GÜZEL OLACAK!"

"Gece yarısını bekleyemedim sevgilim! Yanımda olduğun, nefesini benimle paylaştığın her gün için şükürler olsun. Anan iyi ki doğurmuş seni! İyi ki karşılaştırmış bizi kader, iyi ki seviyoruz birbirimizi! Çok teşekkür ederim. Hayat bize ne getirirse getirsin bir arada göğüsleyemeyeceğimiz zorluk yok. Seni çok seviyorum, iyi ki doğmuşsun. Bundan sonrası çok daha güzel olacak!"

3/ 15
Özge Özpirinçci'den romantik paylaşım

"ŞU AN EVLİLİK DÜŞÜNMÜYORUZ"

Özpirinçci, geçtiğimiz günlerde evlilik sorularına, "Düzgün giden bir birlikteliğimiz var. Şu an için evlilik düşünmüyoruz" yanıtını vermişti.

4/ 15
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM