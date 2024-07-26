Nejat İşler ile aşk sahneleri olay olan İlayda Akdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar
Netflix'te yayınlanan Kötü Adamın 10 Günü adlı filmde rol arkadaşı Nejat İşler ile özel sahneleriyle olay olan güzel oyuncu İlayda Akdoğan, Nejat İşler'i övmelere doyamadı.
Güzel oyuncu İlayda Akdoğan Netflix'te yayınlanan Kötü Adamın 10 Günü adlı yapımda ünlü oyuncu Nejat İşler ile birlikte kamera karşısına geçmişti.
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Yapıma özellikle ikilinin cesur aşk sahneleri damgasını vurmuştu.
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Bir süredir ekranlardan uzak olan Akdoğan Bebek'te görüntülendi. Güzel oyuncuya rol arkadaşı Nejat İşler soruldu.
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Akdoğan muhabirlerin sorularına 'Gündem olmayı hak eden bir insan bence. Fikirleriyle, kendi duruşunu ve kendi karakterini hiçbir zaman bozmayan, disiplinli sette çok yardımcı olan, çok keyifli ve konforlu olan biri. Onunla çalışan herkes bence çok şanslı' diyerek yanıt verdi...
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