Nejat İşler ile aşk sahneleri olay olan İlayda Akdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar

Akdoğan muhabirlerin sorularına 'Gündem olmayı hak eden bir insan bence. Fikirleriyle, kendi duruşunu ve kendi karakterini hiçbir zaman bozmayan, disiplinli sette çok yardımcı olan, çok keyifli ve konforlu olan biri. Onunla çalışan herkes bence çok şanslı' diyerek yanıt verdi...