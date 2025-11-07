Nejat İşler'den Nuri Bilge Ceylan'a sert çıkış: ''Yönetmen misin, papaz mısın?''

Nuri Bilge Ceylan'ın hem kendisi hem de Bennu Yıldırımlar'ın kamera arkası görüntülerini yayınlamasıyla ilgili konuşan Nejat İşler şunları kaydetti:

“İlk benimkini yayınlamıştı. Bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor ve bunu servis ediyor. Set bizim için kutsal, ibadethanemiz. Orası bizim özelimiz.