Nejat İşler'den Nuri Bilge Ceylan'a sert çıkış: ''Yönetmen misin, papaz mısın?''
Ünlü oyuncu Nejat İşler, katıldığı programda Nuri Bilge Ceylan'a olan kızgınlığını dile getirdi. Ünlü yönetmenin oyuncularla olan diyaloglarını servis etmesine tepki gösteren İşler, ''Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın, nesin abi?'' dedi.
Ünlü oyuncu Nejat İşler, gazeteci Mirgün Cabas’ın YouTube’daki “Şunu Bana Bir Anlat” programına konuk oldu. İşler, programda Nuri Bilge Ceylan’e olan kızgınlığını dile getirdi.
Cabas’ın, “Nuri Bilge Ceylan ile Zeki Demirkubuz karşılaştırması yaptın, çok tartışıldı. Başın derde girdi mi bu yüzden?” sorusuna İşler, esprili bir şekilde “Ondan utanıyorum, çünkü ayık gitmeliydim” yanıtını verdi. İşler, ''Nuri Bilge'ye kızgınım biraz'' ifadelerini kullandı.
Nuri Bilge Ceylan'ın hem kendisi hem de Bennu Yıldırımlar'ın kamera arkası görüntülerini yayınlamasıyla ilgili konuşan Nejat İşler şunları kaydetti:
“İlk benimkini yayınlamıştı. Bana değil ama çok sevdiğim bir oyuncuya inanılmaz şeyler söylüyor ve bunu servis ediyor. Set bizim için kutsal, ibadethanemiz. Orası bizim özelimiz.
Bir oyuncuya söylediklerini servis ediyorsan… Yönetmen misin, psikolog musun, papaz mısın, nesin abi? Tamam oyunculuk yapmayı çok sevdiğini biliyoruz da bizim işimiz o ya. Ayıp yani. Çok sevdiğim bir oyuncuyla ilgili videosunu izledim, öfkelendim.”