Nejat İşler'e kafa atan muhabirin akıbeti belli oldu
Nejat İşler'in küfür etmesi üzerine oyuncuya kafa atan magazin muhabiri Tarık Eker'in işine son verildi.
Ünlü oyuncu Nejat İşler, bir mekandan çıkarken kendisine soru yönelten muhabirlere küfürle karşılık vermişti. Tartışmanın büyümesi üzerine muhabir Tarık Eker oyuncuya kafa atmıştı. Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırmış ve tepki toplamıştı.
Yaşananların ardından Beyaz TV, Eker ile yollarını ayırdı. Muhabir, sosyal medya hesabından “Beyaz Magazin” ibaresini ve programla ilgili fotoğrafları kaldırdı. Beyaz TV’den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Muhabir Tarık Eker olayın ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yapmıştı:
"Oyuncu Nejat İşler ile aramızda yaşanılan ve kamuoyunu meşgul eden görüntüler üzerine bu açıklamayı yapmak zorundayım. Her gazeteci ve meslektaşlarım gibi görevimi yapmaktan başka istediğim ve arzum yoktur.
Olayın yaşandığı gece, ben gayet kibarca Nejat İşler'in yanına giderek röportaj yapmak istediğim talebimi kendisine kibarca ilettim. Talebim üzerine Nejat İşler "Sen Osman Gökçek'in köpeği misin? Ben o herifin kanalına röportaj vermiyorum. S...git" diyerek bana insanların içerisinde küfür, hakaret dolu sözler sarf etti.