Nejat İşler'in olaylı gecesi! Küfürle başladı, muhabirin kafa atmasıyla bitti
Ünlü oyuncu Nejat İşler, bir mekan çıkışında muhabirlerin sorularına küfürle karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine bir muhabir, sanatçıya kafa attı.
Ünlü oyuncu Nejat İşler, bir mekandan çıkarken kendisine soru yönelten magazin muhabiriyle tartışmaya giren sanatçının, küfürlü sözleri olayın büyümesine yol açtı.
Magazin muhabiri Tarık Eker, İşler’e projeleriyle ilgili soru sordu. Başta isteksiz davranan oyuncu, soruların ısrarla devam etmesi üzerine sinirlendi. “Sevilen bir oyuncusunuz, projelerden bahsedelim mi?” sorusuna küfürle karşılık veren İşler, “Sevilen bir oyuncu falan değilim. S… git” ifadelerini kullandı.
Küfürler sonrası tartışma büyüdü
İşler, soruların sürmesi üzerine bağırarak “Beni bıraksanıza. Küfür mü istiyorsunuz, al küfür!” diyerek tepkisini artırdı. Yanında bulunan kişi ise muhabiri sakinleştirmeye çalıştı. Ancak taraflar arasındaki sözlü atışma devam etti.
Muhabir Nejat İşler'e kafa attı
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, tartışma sırasında muhabirin mikrofonu bırakarak İşler’e kafa attığı anlar yer aldı. Görüntüde muhabirin “Niye bağırıyorsun?” diyerek iki eliyle İşler’i tutup kafasını sanatçının çenesine vurduğu görülüyor. İşler’in de muhabiri eliyle ittiği kameralara yansıdı.