Nereden nereye ! Turbo Turabi'nin posteri Times Meydanı'nda...

''Bu gerçek olamaz! Birgün birileri bana, 'Mersin, Demirtaş Mahallesi'nden çıkıp Amerika'da MTV kanalında, en zor ve en çok kazandıran yarışmayı kazanacaksın ve Amerika'da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek, New York Times Square meydanında, haftalarca dev posterin olacak' deseydi, kesin inanırdım.



