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  3. 10 Ekim 2019 12:02

Nereden nereye ! Turbo Turabi'nin posteri Times Meydanı'nda...

Survivor yarışmasında iki kez, ABD'ne yayınlanan War of the Worlds yarışmasında bir kez birinci olan Turabi Çamkıran'ın posteri, New York Times Meydanı'na asıldı.

Nereden nereye ! Turbo Turabi'nin posteri Times Meydanı'nda...

Türkiye onu Survivor macerasıyla tanıdı. İki kez Survivor şampiyonu olmayı başaran Turabi Çamkıran, geçtiğimiz yıl 'War of the Worlds' yarışmasını da birincilikle bitirmişti.

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Nereden nereye ! Turbo Turabi'nin posteri Times Meydanı'nda...

New York'taki Times Meydanı'na posterinin asılı olduğunu gören Turabi, duygularını sosyal medya üzerinden dile getirdi.

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Nereden nereye ! Turbo Turabi'nin posteri Times Meydanı'nda...

Başarılı yarışmacı, New York Times meydanındaki fotoğrafını, uzun bir notla paylaştı.

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Nereden nereye ! Turbo Turabi'nin posteri Times Meydanı'nda...

''Bu gerçek olamaz! Birgün birileri bana, 'Mersin, Demirtaş Mahallesi'nden çıkıp Amerika'da MTV kanalında, en zor ve en çok kazandıran yarışmayı kazanacaksın ve Amerika'da ünlü olacaksın, sokaklarında insanlar seninle fotoğraf çekilecek, New York Times Square meydanında, haftalarca dev posterin olacak' deseydi, kesin inanırdım.

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