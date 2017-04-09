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  3. 09 Nisan 2017 12:30

Neşat İşler hastanelik oldu

Nejat İşler, önceki akşam arkadaş grubuyla gittiği kulüpte merdivenlerden yuvarlandı. Ünlü oyuncu, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Neşat İşler hastanelik oldu

Nejat İşler, önceki akşam arkadaş grubuyla gittiği kulüpte merdivenlerden yuvarlandı. Ünlü oyuncu, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.

Hürriyet / Sayit Durmaz

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Neşat İşler hastanelik oldu

NEJAT İşler, önceki akşam üç kadın üç erkek arkadaşıyla Asmalımescit’teki Corridor adlı külupteydi. Güzel başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden eğlence tatsız bitti. İşler alt kata yöneldiği sırada merdivenlerde sırtüstü düştü.

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Neşat İşler hastanelik oldu

Çektiği acıdan dolayı düştüğü yerden kalkamayan oyuncu, arkadaşları tarafından bir masaya yatırıldı ve buz kompresi yapıldı. Ancak bu çaba sonuç vermedi, herhangi bir düzelme olmadı.

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Neşat İşler hastanelik oldu

İşler’in o halde görüntülenmemesi için plan yapan arkadaşları, onun montunu bir başkasına giydirip kapüşonla yüzünü gizleyerek ön kapıdan çıkardı.

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