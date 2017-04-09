Neşat İşler hastanelik oldu
Nejat İşler, önceki akşam arkadaş grubuyla gittiği kulüpte merdivenlerden yuvarlandı. Ünlü oyuncu, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.
Nejat İşler, önceki akşam arkadaş grubuyla gittiği kulüpte merdivenlerden yuvarlandı. Ünlü oyuncu, olay sonrası hastaneye kaldırıldı.
Hürriyet / Sayit Durmaz
NEJAT İşler, önceki akşam üç kadın üç erkek arkadaşıyla Asmalımescit’teki Corridor adlı külupteydi. Güzel başlayan ve sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden eğlence tatsız bitti. İşler alt kata yöneldiği sırada merdivenlerde sırtüstü düştü.
Çektiği acıdan dolayı düştüğü yerden kalkamayan oyuncu, arkadaşları tarafından bir masaya yatırıldı ve buz kompresi yapıldı. Ancak bu çaba sonuç vermedi, herhangi bir düzelme olmadı.