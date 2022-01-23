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  4. Neslihan Atagül buz gibi soğuğa mini şortuyla meydan okudu

Neslihan Atagül buz gibi soğuğa mini şortuyla meydan okudu

Güzel oyuncu Neslihan Atagül İzlanda kışına aldırış etmeden dondurucu soğukta mini şortuyla poz verdi.

Neslihan Atagül buz gibi soğuğa mini şortuyla meydan okudu - Resim: 1

Ekranların sevilen ismi Neslihan Atagül, İstanbul'u etkisi altına alan karın keyfini evinin bahçesinde çıkardı. Ünlü oyuncunun, kar kombini ise dikkat çekti.

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Neslihan Atagül buz gibi soğuğa mini şortuyla meydan okudu - Resim: 2

Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle bir süredir setlerden uzak olan Neslihan Atagül, İzlanda kışını umursamadan mini şortuyla kamera karşısına geçti.

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Neslihan Atagül buz gibi soğuğa mini şortuyla meydan okudu - Resim: 3

Evinin bahçesinde kar keyfi yapan oyuncunun kombini, görenleri şaşırttı.

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Neslihan Atagül buz gibi soğuğa mini şortuyla meydan okudu - Resim: 4

Bu anları Atagül'ün eşi Kadir Doğulu çekerek, ölümsüzleştirdi. Doğulu'nun dışarı çıkmak yerine evin içinden eşini telefonla çekti.

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