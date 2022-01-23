Neslihan Atagül buz gibi soğuğa mini şortuyla meydan okudu
Güzel oyuncu Neslihan Atagül İzlanda kışına aldırış etmeden dondurucu soğukta mini şortuyla poz verdi.
Ekranların sevilen ismi Neslihan Atagül, İstanbul'u etkisi altına alan karın keyfini evinin bahçesinde çıkardı. Ünlü oyuncunun, kar kombini ise dikkat çekti.
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Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle bir süredir setlerden uzak olan Neslihan Atagül, İzlanda kışını umursamadan mini şortuyla kamera karşısına geçti.
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Evinin bahçesinde kar keyfi yapan oyuncunun kombini, görenleri şaşırttı.
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Bu anları Atagül'ün eşi Kadir Doğulu çekerek, ölümsüzleştirdi. Doğulu'nun dışarı çıkmak yerine evin içinden eşini telefonla çekti.
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