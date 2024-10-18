Neslihan Atagül hamilelik pozlarına doyamadı
Anne olmaya hazırlanan oyuncu Neslihan Atagül sosyal medyayı hamilelik pozlarıyla donattı... Güzel anne adayının pozları sosyal medyayı salladı.
"Fatih Harbiye" dizisindeki arkadaşlıkları zamanla aşka dönüşen Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, 2016 yılında dünyaevine girmiş ve geçtiğimiz aylardaanne olacağını açıklamış ve sevenlerini mutlu etmişti.
1 / 5
Ünlü oyuncu açıklamasında, "Bir süre daha bu 'mutluluğumuzu' mahrem tutmak isterdik. Hakkımız da buydu açıkçası... Velhasıl kelam; Biz mutluyuz, memnunuz ve iyiyiz" ifadelerini kullanmıştı.
2 / 5
Yeni sezonda yayınlanması beklenen Ay Yapım imzalı İşgal Günlerinde Aşk adlı dizi projesine hamileliği nedeniyle dahil olamayan güzel oyuncu şimdilerde artık iyice belirginleşen hamileliği ile sosyal medyadan verdiği pozlarla gündemde.
3 / 5
Daha önce verdiği pozla bebeği duyuran 3 aylık hamile olan Neslihan Atagül, bugün sosyal medyada yeni bir paylaşım yaptı.
4 / 5