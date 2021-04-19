Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'dan aşk pozu
Bir süredir Geçirgen bağırsak sendromuyla mücadele eden ve ekranlardan uzak olan oyuncu Neslihan Atagül, aşka geldi.
'Fatih Harbiye' dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu ve Neslihan Atagül, Temmuz 2016'da dünyaevine girmişti. Birbirlerine olan aşklarını her fırsatta dile getiren mutlu çift, pandemi sürecini romantik paylaşımlarla renklendirmeye devam ediyor.
ROL ALDIĞI DİZİDEN AYRILMIŞTI
Son olarak 'Sefirin Kızı' adlı dizide rol alan Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziye veda etmişti. Geçirgen Bağırsak Sendromu sebebiyle zor günler geçiren oyuncunun en büyük destekçisi eşi Kadir Doğulu olmuştu.
Her anını eşine ayıran ünlü oyuncu, Atagül'ü bir an olsun yalnız bırakmıyor. Neslihan Atagül de eşine olan aşkını gözler önüne seriyor.
NESLİHAN AŞKA GELDİ
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan güzel oyuncu, eşiyle çekildiği bu fotoğrafın altına 'Yayılacaksa ‘aşk’ yayılsın' mesajını düştü.