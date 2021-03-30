Neslihan Atagül tedavi için İngiltere’ye gitti
Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
Geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle zor günler geçiren Neslihan Atagül'ün sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Hastalığı nedeniyle Sefirin Kızı dizisinden ayrılan ünlü oyucunun yeni bir tedaviye başladı.
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İNGİLTERE'YE GİTTİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bir süredir ekranlara ve projelere ara verip vaktini hastalığının tedavisi için kendisine ayıran Neslihan Atagül, İngiltere'ye gitti.
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Orada hastalığı için bir dizi test yaptıran güzel oyuncu, sonuçları aldıktan sonra doktorların tanısı ile yeni bir tedaviye başladı.
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