Nesrin Cavadzade, dekoltesiyle galaya damga vurdu

Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmini galası bu akşam gerçekleşti. Geceye ilk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsur da katıldı. Filmin iki kadın başrolü Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan şıklıklarıyla göz doldurdu.

