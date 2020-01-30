Nesrin Cavadzade, dekoltesiyle galaya damga vurdu
Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın başrollerini paylaştığı "Aşk Tesadüfleri Sever 2" adlı filmin dün akşam galası düzenlendi.
İkincisi çekilen Aşk Tesadüfleri Sever filminin galası dün akşam başrol oyuncuları Nesrin Cavadzade, Yiğit Kirazcı, Elif Doğan ve Aytaç Şaşmaz'ın katılımıyla gerçekleşti. Yarın vizyona girecek olan filmin oyuncularından Nesrin Cavadzade giydiği kıyafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Gerçek bir yaşam hikayesinden yola çıkılan ve hikayesi İpek Sorak'a ait olan filmin senaryosunu Nuran Evren Şit kaleme aldı. Filmde, 1960'lardan bugüne uzanan romantik bir yolculuğa çıkılarak, tesadüflerin aşka hizmet edişi anlatılıyor.
Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmini galası bu akşam gerçekleşti. Geceye ilk filmin başrol oyuncuları Belçim Bilgin ve Mehmet Günsur da katıldı. Filmin iki kadın başrolü Nesrin Cavadzade ve Elif Doğan şıklıklarıyla göz doldurdu.