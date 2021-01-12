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  3. 12 Ocak 2021 09:36

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı dolu dizgin

Yaklaşık iki aydır aynı dizide yer aldığı Gökhan Alkan ile birliktelik yaşayan Nesrin Cavadzade, sevgilisiyle paylaşımlara doymayan güzel oyuncu Neslihan Cavadzade bir yenisini daha ekledi. İşte güzel oyuncunun dikkat çeken aşk paylaşımı...

Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı dolu dizgin

Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir şekilde dizi setinde tanışarak aşk yaşamaya başlamıştı. Herkesi şaşırtan ikili, yaptıkları paylaşımlarla hayranlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı dolu dizgin

Sarmaş dolaş hallerini Instagram'da yayınlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan, kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı.

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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı dolu dizgin

İşte ikilinin dikkat çeken pozu

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Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan aşkı dolu dizgin

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