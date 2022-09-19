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Nesrin Cavadzade mayolu pozlarıyla beğeni topladı

Sosyal medyayı etkin kullanan oyuncular arasında yer alan Nesrin Cavadzade, kendinden söz ettirmeye devam ediyor.

Nesrin Cavadzade mayolu pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 1

Nesrin Cavadzade Instagram'da paylaştığı pozlarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.  

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Nesrin Cavadzade mayolu pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 2

Yasak Elma dizisinde Şahika rolüyle akıllarda kalan güzel oyuncu son olarak Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı.  

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Nesrin Cavadzade mayolu pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 3

Nesrin Cavadzade plajda verdiği mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı.

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Nesrin Cavadzade mayolu pozlarıyla beğeni topladı - Resim: 4

Azeri oyuncu Nesrin Cavadzade hem güzelliği hem de oyunculuk performansı ile oldukça beğeniliyor.  

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