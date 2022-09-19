Nesrin Cavadzade mayolu pozlarıyla beğeni topladı
Sosyal medyayı etkin kullanan oyuncular arasında yer alan Nesrin Cavadzade, kendinden söz ettirmeye devam ediyor.
Nesrin Cavadzade Instagram'da paylaştığı pozlarıyla kendine hayran bırakmaya devam ediyor.
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Yasak Elma dizisinde Şahika rolüyle akıllarda kalan güzel oyuncu son olarak Üç Kuruş dizisinde Bahar karakterini canlandırmıştı.
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Nesrin Cavadzade plajda verdiği mayolu pozlarını takipçileriyle paylaştı.
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Azeri oyuncu Nesrin Cavadzade hem güzelliği hem de oyunculuk performansı ile oldukça beğeniliyor.
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