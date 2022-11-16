Nesrin Cavadzade mini büstiyeriyle geceye damga vurdu!
En son Üç Kuruş dizisinde rol alan ve yeni projeleri merakla beklenen Nesrin Cavadzade, katıldığı bir gecede kıyafeti ile geceye damga vurdu.
Son olarak Yasak Elma dizisinde oynayan Nesrin Cavadzade güzelliği kadar oyunculuğu ile de adından söz ettiren bir isim.
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Gökhan Alkan, kısa bir süre önce ayrılık kararı alan Nesrin Cavadzade kendini işine verdi.
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Cavadzade, bir kozmetik markasının yüzü oldu ve 2.5 milyon lira kazanacağı öğrenildi. Ünlü oyuncunun alacağı ücret dudak uçuklattı.
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Güzel oyuncu Instagram'da yaptığı son paylaşımda ise resmen takipçilerinin başını döndürdü.
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