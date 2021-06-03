Nesrin Cavadzade paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Beni hiç tanımamışsınız
Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade'nin, Bir hayranının "Hava da kapalı olunca tam kötü karakter imajı vermişsin." yorumuna verdiği cevap sosyal medyada olay oldu.
2018 yılından beri ekranda olan 'Yasak Elma' dizisinin yıldızları, geçtiğimiz hafta tatile çıkmıştı. Sezonu açan Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Şevval Sam'a; aynı yapımda rol alan Melisa Doğu ve Gülenay Kalkan da eşlik etmişti.
"BEŞİNCİ SEZONDA OLMAYIŞIMI KUTLADIK"
Cavadzade tatil fotoğraflarını, "1- Beşinci sezonda olmayışımı kutladık. 2- Biz ruj markası çıkarıyoruz. 3- Eda yüzünü gerdirecek, ben dudaklarımı şişireceğim. 4- Öptük" mesajıyla paylaşmıştı.
ALTI SAATLİK UĞRAŞ!
Ünlü isimler, Fethiye’deki Turunç Pınarı adlı izole olan koyda iki gün kalıp, Göcek’e gitmek isteyince pişman olmuşlardı. Göcek’teki kalabalık tekne trafiği yüzünden ıssız bir koy bulmakta zorlanan ekip, altı saatlik uğraşın sonunda soluğu Dış Göbün diye adlandırılan koyda almışlardı.
Ekibin eğlence dolu tatili ise dün sona erdi ve Nesrin Cavadzade evine döndü. Paylaşımlarıyla büyük beğeni toplayan oyuncu, son olarak sosyal medya hesabından bir video paylaştı.