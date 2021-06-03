Nesrin Cavadzade paylaştı, sosyal medya yıkıldı: Beni hiç tanımamışsınız

ALTI SAATLİK UĞRAŞ!



Ünlü isimler, Fethiye’deki Turunç Pınarı adlı izole olan koyda iki gün kalıp, Göcek’e gitmek isteyince pişman olmuşlardı. Göcek’teki kalabalık tekne trafiği yüzünden ıssız bir koy bulmakta zorlanan ekip, altı saatlik uğraşın sonunda soluğu Dış Göbün diye adlandırılan koyda almışlardı.