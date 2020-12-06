  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Aralık 2020 23:27

Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu ?

FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma ile ilgili bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı. "Şahika" karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 90. bölümde diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu ?

FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma'nın yeni bölümlerinde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 

1/ 10
Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu ?

Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, kadroya daha sonra katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız diziden ayrıldı.

2/ 10
Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu ?

Bu ayrılıkların ardından dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade hakkında iddialar gündeme geldi.  

3/ 10
Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu ?

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI Yasak Elma dizisinde Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 90. bölümde diziden ayrılacağına yönelik iddialar sosyal medyada gündeme geldi. 

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM