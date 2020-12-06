Nesrin Cavadzade, Yasak Elma'dan ayrılıyor mu ?
FOX TV ekranlarının sevilen dizisi Yasak Elma ile ilgili bir ayrılık iddiası daha ortaya atıldı. "Şahika" karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade'nin 90. bölümde diziden ayrılacağı öne sürüldü.
Yasak Elma'nın başrol oyuncusu Talat Bulut, kadroya daha sonra katılan Barış Kılıç, Buse Buçe Kahraman, Gökhan Alkan'ın ardından Ender ile Kaya'nın oğlu Yiğit'e hayat veren Doğaç Yıldız diziden ayrıldı.
Bu ayrılıkların ardından dizide Şahika karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade hakkında iddialar gündeme geldi.