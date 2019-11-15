Nesrin Cavadzade'den cesur pozlar

Sosyal medyayı çok sevdiğini söyleyen Cavadzade kötü yorumlar geldiğinde “Valla üzülüyorum her insan gibi. Yorumları okumuyorum yalanına giremeyeceğim. Okuyorum ve bazen üzülüyorum. Arayıp anneme şikayet ediyorum. Böyle böyle yazdılar filan diye. Annem bana çok şaşırıyor. 'Kızım 15 yıldır bu işi yapıyorsun hala mı ya?' diyor".



