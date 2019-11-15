Nesrin Cavadzade'den cesur pozlar
Yasak Elma dizisinde Şahika karakterini canlandıran aynı zamanda iki yeni film ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Nesrin Cavadzade, Alem dergisine poz verdi.
“Aşk Tesadüfler Sever 2” filmiyle beyazperdede izleyici ile buluşmak için gün sayan Nesrin Cavadzade, Alem dergisi için objektif karşısına geçti.
'PAMUK GİBİ KALBİM VAR'
Nesrin Cavadzade, sert bir duruşa sahip olmasıyla ilgili, “Aslan kadınıyım, herhalde oradan geliyor. Ama aynı zamanda çok romantik ve duygusalım. Yeterince sabreden biri, o sert görüntümün ardında pamuk gibi bir kalbim olduğunu görür” ifadelerini kullandı.
2019 yılının kendisi için çok bereketli geçtiğini söyleyen Cavadzade dijital platformda bir projesinin olduğunu ve bu projenin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.
Sosyal medyayı çok sevdiğini söyleyen Cavadzade kötü yorumlar geldiğinde “Valla üzülüyorum her insan gibi. Yorumları okumuyorum yalanına giremeyeceğim. Okuyorum ve bazen üzülüyorum. Arayıp anneme şikayet ediyorum. Böyle böyle yazdılar filan diye. Annem bana çok şaşırıyor. 'Kızım 15 yıldır bu işi yapıyorsun hala mı ya?' diyor".