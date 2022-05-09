Nesrin Cavadzade'den küvet pozu
Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade, küvet pozları ile sosyal medyada gündem oldu.
Şimdilerde başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Ekkin Koç'un paylaştığı Üç Kuruş dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.
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Üç Kuruş'un 'Bahar'ı olarak bilinen Nesrin Cavadzade son paylaşımı ile akılları baştan aldı.
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Küvet içerisinde paylaştığı pozlarını Instagram hesabından paylaşan Cavadzade'nin pozları 71 binden fazla beğeni ve birçok yorum aldı.
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Güzel oyuncunun 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı küvet pozları Twitter'da da gündem oldu.
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