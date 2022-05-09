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Nesrin Cavadzade'den küvet pozu

Üç Kuruş'un Bahar'ı Nesrin Cavadzade, küvet pozları ile sosyal medyada gündem oldu.

Nesrin Cavadzade'den küvet pozu - Resim: 1

Şimdilerde başrollerini Uraz Kaygılaroğlu ve Ekkin Koç'un paylaştığı Üç Kuruş dizisinde boy gösteren Nesrin Cavadzade, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor.

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Nesrin Cavadzade'den küvet pozu - Resim: 2

Üç Kuruş'un 'Bahar'ı olarak bilinen Nesrin Cavadzade son paylaşımı ile akılları baştan aldı.

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Nesrin Cavadzade'den küvet pozu - Resim: 3

Küvet içerisinde paylaştığı pozlarını Instagram hesabından paylaşan Cavadzade'nin pozları 71 binden fazla beğeni ve birçok yorum aldı.

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Nesrin Cavadzade'den küvet pozu - Resim: 4

Güzel oyuncunun 3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı küvet pozları Twitter'da da gündem oldu.

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