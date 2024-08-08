Nesrin Cavadzade'nin erkekte aradığı kriterler olay oldu
Güzelliği ve başarılı oyunculuğuyla dikkat çeken Nesrin Cavadzade iddialı fiziğiyle yaz tatilinden yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Nesrin Cavadzade şimdi de "erkekte aradığı kriterler" ile gündemde...
Rol aldığı yapımlarla ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminden düşmeyen 41 yaşındaki güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekerken yaz tatili pozlarıyla da adeta genç manken ve modellere meydan okumuştu.
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Son olarak Yasak Elma dizisinde hayat verdiği Şahika karakteriyle büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu yaz ayı boyunca ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte tatil yaptı.
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Nesrin Cavadzade şimdi ise sevgili kriterini açıkladı.
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Cavadzade şu ifadeleri kullandı: "Hayatım erkekleri beklemekle geçti. Çünkü erkekler benden daha uzun sürede hazırlanıyor.."
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