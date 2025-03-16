Nesrin Cavadzade'yle Pamir Pekin aşkı belgelendi
Sandık Kokusu dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek oldu.
Show TV ekranlarının başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda iki sevgiliyi oynayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek oldu.
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Sandık Kokusu'nun en sevilen karakterlerinden olan Ayça, sitenin güvenlik görevlisi Hakan ile büyük aşklarıyla gündem olmuştu.
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Birbirine aykırı iki karakter olan Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade ile Hakan karakterini canlandıran Pamir Pekin'in aşk yaşadıkları iddiaları gerçek çıktı.
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Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'yle birlikte olduklarını duyurdu.
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