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  4. Sandık Kokusu'nun Ayça'sı ile Hakan'ı gerçek hayatta da aşk yaşıyor!

Nesrin Cavadzade'yle Pamir Pekin aşkı belgelendi

Sandık Kokusu dizisinde rol alan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek oldu.

Nesrin Cavadzade'yle Pamir Pekin aşkı belgelendi - Resim: 1

Show TV ekranlarının başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ ve Engin Öztürk'ün yer aldığı sevilen dizisi Sandık Kokusu’nda iki sevgiliyi oynayan Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'in aşkı gerçek oldu.

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Nesrin Cavadzade'yle Pamir Pekin aşkı belgelendi - Resim: 2

Sandık Kokusu'nun en sevilen karakterlerinden olan Ayça, sitenin güvenlik görevlisi Hakan ile büyük aşklarıyla gündem olmuştu.

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Nesrin Cavadzade'yle Pamir Pekin aşkı belgelendi - Resim: 3

Birbirine aykırı iki karakter olan Ayça'ya hayat veren Nesrin Cavadzade ile Hakan karakterini canlandıran Pamir Pekin'in aşk yaşadıkları iddiaları gerçek çıktı.

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Nesrin Cavadzade'yle Pamir Pekin aşkı belgelendi - Resim: 4

Pamir Pekin, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla Nesrin Cavadzade'yle birlikte olduklarını duyurdu.

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