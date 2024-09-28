Netflix Türkiye ekim programı belli oldu
Dijital yayın platformu Netflix'in Türkiye'deki Ekim ayı programı belli oldu. İşte Ekim ayında Netflix'te izleyiciyle buluşacak yapımlar...
Unsolved Mysteries: 5. Sezon
2 Ekim
Çözülmemiş gizemlerden oluşan bu koleksiyonda efsanevi bir UFO kazası, muammalı bir çifte cinayet ve tüyler ürpertici bir doğaüstü soruşturma yer alıyor.
Blue Box
3 Ekim
Badminton oyuncusu Taiki, basketbol yıldızı Chinatsu'ya uzaktan da olsa hayranlık duymaktadır. Ancak bir bahar günü, şaşırtıcı bir gelişme onları beklenmedik şekilde yakınlaştırır.
The Platform 2
4 Ekim
Gizemli bir lider Platform'da kendi düzenini kurarken acımasız beslenme sistemine karşı tartışmaya açık yöntemlerle verilen mücadeleye yeni bir üye katılır. Peki, yanlış tabaktan yemenin ölümle cezalandırıldığı bir yerde, hayatınızı kurtarabilmek için ne kadar ileri gidebilirsiniz?
Ali Wong: Single Lady
8 Ekim
Oldukça fırtınalı geçen son iki yılın ardından sahnelere geri dönen Ali Wong, boşanma sonrası flört hayatının inişleri, çıkışları ve sürprizlerinden bahsediyor.