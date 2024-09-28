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Netflix Türkiye ekim programı belli oldu

Dijital yayın platformu Netflix'in Türkiye'deki Ekim ayı programı belli oldu. İşte Ekim ayında Netflix'te izleyiciyle buluşacak yapımlar...

Netflix Türkiye ekim programı belli oldu - Resim: 1

Unsolved Mysteries: 5. Sezon

2 Ekim

Çözülmemiş gizemlerden oluşan bu koleksiyonda efsanevi bir UFO kazası, muammalı bir çifte cinayet ve tüyler ürpertici bir doğaüstü soruşturma yer alıyor.

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Netflix Türkiye ekim programı belli oldu - Resim: 2

Blue Box

3 Ekim

Badminton oyuncusu Taiki, basketbol yıldızı Chinatsu'ya uzaktan da olsa hayranlık duymaktadır. Ancak bir bahar günü, şaşırtıcı bir gelişme onları beklenmedik şekilde yakınlaştırır.

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Netflix Türkiye ekim programı belli oldu - Resim: 3

The Platform 2

4 Ekim

Gizemli bir lider Platform'da kendi düzenini kurarken acımasız beslenme sistemine karşı tartışmaya açık yöntemlerle verilen mücadeleye yeni bir üye katılır. Peki, yanlış tabaktan yemenin ölümle cezalandırıldığı bir yerde, hayatınızı kurtarabilmek için ne kadar ileri gidebilirsiniz?

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Netflix Türkiye ekim programı belli oldu - Resim: 4

Ali Wong: Single Lady

8 Ekim

Oldukça fırtınalı geçen son iki yılın ardından sahnelere geri dönen Ali Wong, boşanma sonrası flört hayatının inişleri, çıkışları ve sürprizlerinden bahsediyor.

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