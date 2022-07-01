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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu

Geçtiğimiz hafta boyunca (20-26 Haziran) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "Mezarlık" dizisi, film kategorisinde ise "Aşkın Kıyameti" zirvede yer aldı.

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu - Resim: 1

Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 20-26 Haziran haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu - Resim: 2

NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ

1. Mezarlık

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu - Resim: 3

2. Kuş Uçuşu

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu - Resim: 4

3. The Umbrella Academy (3. Sezon)

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