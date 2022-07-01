Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen dizi ve filmleri belli oldu
Geçtiğimiz hafta boyunca (20-26 Haziran) Netflix Türkiye'de dizi kategorisinde "Mezarlık" dizisi, film kategorisinde ise "Aşkın Kıyameti" zirvede yer aldı.
Netflix'te yer alan yapımların haftalık toplam izlenme sürelerine göre hazırlanan Top 10 listeleri paylaşıldı. 20-26 Haziran haftasında Netflix Türkiye'de en çok izlenen dizi ve filmler şöyle...
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NETFLIX TÜRKİYE'DE BU HAFTA EN ÇOK İZLENEN 10 DİZİ
1. Mezarlık
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2. Kuş Uçuşu
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3. The Umbrella Academy (3. Sezon)
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