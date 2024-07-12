Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu
Netflix Türkiye 1-7 Temmuz haftasında en çok izlenen dizileri açıkladı. İşte zirvedeki 10 dizi...
10. Susmayanlar
Lisede cinsel saldırıya uğradığını söyleyen 17 yaşındaki bir genç kızın hayatı, açılan soruşturmayla altüst olur ve ilişkileri sınavdan geçer.
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9. 1000 Çocuklu Adam
Bir grup aile güvendikleri karizmatik sperm donörünün, dünya üzerindeki yüzlerce, belki binlerce çocuğun babası olduğunu öğrenir.
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8. Sevgili Çocuk
Kimliği belirsiz bir kadının korkunç bir esaretten kaçması dedektifleri, 13 yıl önce meydana gelen ve hâlen çözülememiş bir kayıp vakasının ardındaki karanlık gerçeğe yöneltir.
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7. Zeytin Ağacı (1. Sezon)
Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.
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