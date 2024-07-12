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  4. Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu

Netflix Türkiye 1-7 Temmuz haftasında en çok izlenen dizileri açıkladı. İşte zirvedeki 10 dizi...

Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Resim: 1

10. Susmayanlar

Lisede cinsel saldırıya uğradığını söyleyen 17 yaşındaki bir genç kızın hayatı, açılan soruşturmayla altüst olur ve ilişkileri sınavdan geçer.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Resim: 2

9. 1000 Çocuklu Adam

Bir grup aile güvendikleri karizmatik sperm donörünün, dünya üzerindeki yüzlerce, belki binlerce çocuğun babası olduğunu öğrenir.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Resim: 3

8. Sevgili Çocuk

Kimliği belirsiz bir kadının korkunç bir esaretten kaçması dedektifleri, 13 yıl önce meydana gelen ve hâlen çözülememiş bir kayıp vakasının ardındaki karanlık gerçeğe yöneltir.

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Netflix Türkiye'de bu hafta en çok izlenen diziler belli oldu - Resim: 4

7. Zeytin Ağacı (1. Sezon)

Ada, Sevgi ve Leyla'nın “rakı, balık, Ayvalık” olarak başlayan macerası, onları geçmişleriyle barıştırırken kendi yaşamları için yepyeni kararlar almalarını sağlar.

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