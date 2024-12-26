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Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu

Netflix Türkiye'de 16 Aralık-22 Aralık 2024 tarihleri arasında en çok izlenen diziler belli oldu. İşte o liste...

Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu - Resim: 1

10- KAFES

Profesyonellik hayalleri kuran genç bir dövüşçü, kendini göstermekte zorlanmaktadır. Ama kaderin bir cilvesiyle büyük bir fırsat ve acımasız bir rekabetle karşı karşıya kalır.

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Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu - Resim: 2

9- ERŞAN KUNERİ 2. SEZON

Bu sezonda, 84 yaşına basan Erşan Kuneri, emekliliğinin tadını çıkarırken hayatına dair yapılacak bir röportaj için kapısını çalan bir ziyaretçiyle karşılaşıyor. Röportaj, Kuneri’nin kariyerindeki dönüm noktalarını ve sinema dünyasında bıraktığı izleri yeniden gündeme getiriyor. İzleyiciler de bu vesileyle Türk sinemasının geçmişine dair nostaljik bir yolculuğa davet ediliyor.

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Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu - Resim: 3

8- VIRGIN RIVER 6. SEZON

Yeni bir başlangıç yapmak isteyen pratisyen hemşire, Los Angeles'tan Kuzey Kaliforniya'daki ücra bir kasabaya taşınır. Burada onu çeşitli sürprizler beklemektedir.

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Netflix Türkiye'de haftanın en çok izlenen dizileri belli oldu - Resim: 4

7- THE MADDNESS

Poconos ormanının derinliklerinde bir cesetle karşılaşan bir medya uzmanı, beyaz ırkın üstünlüğüne inanan kötü şöhretli bir adamın cinayetiyle suçlanır.

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