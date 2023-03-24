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Netflix Türkiye'nin ''seçimler sonrası nisan programı belli oldu

Netflix Türkiye'nin Nisan 2023 programı belli oldu. İşte 14 Mart seçimlerinin ardından siyasi tartışmalar son bulunca evde koltuklarımıza kurulup izleyeceğimiz yapımlar..

Netflix Türkiye'nin ''seçimler sonrası nisan programı belli oldu - Resim: 1

Erozyon - 1 Nisan

Bebeğini doğumda kaybeden ve ölümün eşiğinden dönen bir gazeteci yasını tutarken, rahatsız edici görüntüler ve ürkütücü saldırılar hayatını altüst eder.

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Netflix Türkiye'nin ''seçimler sonrası nisan programı belli oldu - Resim: 2

The Blacklist: 9. Sezon - 1 Nisan

Önceki sezondaki trajik olayların üzerinden iki yıl geçmiş ve görev gücü dağıtılmıştır. Red'in yerini ise kimse bilmemektedir. Ta ki yeni bir tehdit ortaya çıkana kadar.

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Netflix Türkiye'nin ''seçimler sonrası nisan programı belli oldu - Resim: 3

Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now - 5 Nisan

Bu belgesel, Lewis Capaldi'nin internette ünlü olan mücadeleci bir gençten Grammy adayı bir pop yıldızına nasıl dönüştüğünü anlatıyor.

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Netflix Türkiye'nin ''seçimler sonrası nisan programı belli oldu - Resim: 4

Beef - 6 Nisan

Başarısız bir müteahhit ve hüsrana uğramış bir girişimci, trafikte kavga eden iki yabancıyken, en karanlık dürtülerinin esiri olan iki düşmana dönüşür.

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