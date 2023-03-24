Netflix Türkiye'nin ''seçimler sonrası nisan programı belli oldu
Netflix Türkiye'nin Nisan 2023 programı belli oldu. İşte 14 Mart seçimlerinin ardından siyasi tartışmalar son bulunca evde koltuklarımıza kurulup izleyeceğimiz yapımlar..
Erozyon - 1 Nisan
Bebeğini doğumda kaybeden ve ölümün eşiğinden dönen bir gazeteci yasını tutarken, rahatsız edici görüntüler ve ürkütücü saldırılar hayatını altüst eder.
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The Blacklist: 9. Sezon - 1 Nisan
Önceki sezondaki trajik olayların üzerinden iki yıl geçmiş ve görev gücü dağıtılmıştır. Red'in yerini ise kimse bilmemektedir. Ta ki yeni bir tehdit ortaya çıkana kadar.
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Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now - 5 Nisan
Bu belgesel, Lewis Capaldi'nin internette ünlü olan mücadeleci bir gençten Grammy adayı bir pop yıldızına nasıl dönüştüğünü anlatıyor.
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Beef - 6 Nisan
Başarısız bir müteahhit ve hüsrana uğramış bir girişimci, trafikte kavga eden iki yabancıyken, en karanlık dürtülerinin esiri olan iki düşmana dönüşür.
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