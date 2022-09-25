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Netflix vizyona girecek yeni dizi ve filmleri açıkladı

Netflix, Tudum adlı etkinliği ile yeni dönemde yayınlayacağı bütün yapımları duyurdu. İşte Netflix'in yeni dizi ve filmleri...

Netflix vizyona girecek yeni dizi ve filmleri açıkladı - Resim: 1

The Watcher

Yayın tarihi: 13 Ekim 2022

Gerilim filminin başrollerinde Bobby Carnevale ve Naomi Watts yer alıyor.

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Netflix vizyona girecek yeni dizi ve filmleri açıkladı - Resim: 2

The School for Good and Evil

Yayın tarihi: 19 Ekim 2022

Soman Chainani'nin dünya genelinde çok satan kitap serisinden uyarlanan 'İyilik ve Kötülük Okulu'ndan yeni bir klip yayınlandı. Filmin başrollerini Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron ve Kerry Washington paylaşıyor. 

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Netflix vizyona girecek yeni dizi ve filmleri açıkladı - Resim: 3

Slumberland

Yayın tarihi: Ekim 2022

Başrolünde Jason Momoa'nın yer aldığı "Slumberland"den kısa tanıtım videosu yayımlandı. 

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Netflix vizyona girecek yeni dizi ve filmleri açıkladı - Resim: 4

Enola Holmes 2

Yayın tarihi: 4 Kasım 2022

Kadrosunda Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge ve Helena Bonham Carter'ın yer aldığı Enola Holmes 2'nin ilk tanıtımı ve afişi yayınlandı.

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