Netflix vizyona girecek yeni dizi ve filmleri açıkladı
Netflix, Tudum adlı etkinliği ile yeni dönemde yayınlayacağı bütün yapımları duyurdu. İşte Netflix'in yeni dizi ve filmleri...
The Watcher
Yayın tarihi: 13 Ekim 2022
Gerilim filminin başrollerinde Bobby Carnevale ve Naomi Watts yer alıyor.
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The School for Good and Evil
Yayın tarihi: 19 Ekim 2022
Soman Chainani'nin dünya genelinde çok satan kitap serisinden uyarlanan 'İyilik ve Kötülük Okulu'ndan yeni bir klip yayınlandı. Filmin başrollerini Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron ve Kerry Washington paylaşıyor.
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Slumberland
Yayın tarihi: Ekim 2022
Başrolünde Jason Momoa'nın yer aldığı "Slumberland"den kısa tanıtım videosu yayımlandı.
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Enola Holmes 2
Yayın tarihi: 4 Kasım 2022
Kadrosunda Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Louis Partridge ve Helena Bonham Carter'ın yer aldığı Enola Holmes 2'nin ilk tanıtımı ve afişi yayınlandı.
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