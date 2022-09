Netflix vizyona girecek yeni dizi ve filmleri açıkladı

The School for Good and Evil

Yayın tarihi: 19 Ekim 2022

Soman Chainani'nin dünya genelinde çok satan kitap serisinden uyarlanan 'İyilik ve Kötülük Okulu'ndan yeni bir klip yayınlandı. Filmin başrollerini Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron ve Kerry Washington paylaşıyor.