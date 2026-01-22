Netflix'in 2026 yılında yayınlanacak yerli yapımları belli oldu
Netflix, 2026 yılında da izleyicilere heyecan dolu anlar, duygusal vedalar, mutlu sonlar ve çözülmeyi bekleyen sırlar sunmaya devam ediyor. Bu yıl, yepyeni hikayelerin yanı sıra merakla beklenen yeni sezonlarıyla sevilen diziler de izleyicilerle buluşacak. İşte Netflix'te 2026 yılında yayınlanacak yerli yapımlar ve yayın tarihleri...
AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL | YENİ DİZİ | 15 OCAK 2026
Tefeci bir ailenin tahsilatçısı ve kuvvet komutanı Kemal, senaryo yazarı ve mecburi lokantacı Afife ile bir borç yüzünden karşı karşıya gelir. Bu karşılaşma ikisini de beklemedikleri duygulara sürükler; aşkın ve erdemin zannettikleri gibi olmadığını keşfederler.
Yaratıcı: Yavuz Turgul
Yönetmenler: Selim Demirdelen & Kurtcebe Turgul
Senaristler: Kurtcebe Turgul & Nilgün Öneş
Yapımcı: Erol Avcı
Yapım Şirketi: TMC Film
Oyuncular: İbrahim Çelikkol, Emine Meyrem, Yasemin Kay Allen, Deniz Türkali, Tarık Papuççuoğlu, Menderes Samancılar, Asuman Çakır, Sinan Bengier, Okan Cabalar, Dilşah Demir, Görkem Sevindik, Can Yılmaz, Demircan Kaçel, Nilay Çelebi, Caner Erdem, Sercan Batık
