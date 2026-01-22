Netflix'in 2026 yılında yayınlanacak yerli yapımları belli oldu

AYRILIK DA SEVDAYA DAHİL | YENİ DİZİ | 15 OCAK 2026

Tefeci bir ailenin tahsilatçısı ve kuvvet komutanı Kemal, senaryo yazarı ve mecburi lokantacı Afife ile bir borç yüzünden karşı karşıya gelir. Bu karşılaşma ikisini de beklemedikleri duygulara sürükler; aşkın ve erdemin zannettikleri gibi olmadığını keşfederler.