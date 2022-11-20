Netflix'in Kuş Uçuşu dizisine 3 transfer birden

Televizyon dünyasındaki kuşak çatışmasını etkileyici bir dille anlatan Ay Yapım imzalı 'Kuş Uçuşu' dizisinin başrollerini ünlü oyuncu Birce Akalay, İbrahim Çelikkol, Miray Daner, İrem Sak ve Defne Kayalar paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturacağı dizinin geçen pazar okuma provası yapılmıştı. Bu hafta ise sete çıkılması planlanıyordu. Ancak hazırlıkları devam eden dizinin çekimleri haftaya kaldı.