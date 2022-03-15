Netflix'in mini dizisi Inventing Anna'nın gerçek kahramanı Anna Sorokin için yeni gelişme
Kendisini zengin gibi göstererek New York sosyetesini dolandıran, hatta Netflix dizisine de konu olan Anna Sorokin hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Anna Sorokin'in avukatının açıklamasına göre pazartesi gecesi uçakla Almanya'ya gönderilmiş olması gerekiyor. Sorokin'in ABD'de kalmak için temyiz başvurusu süreci tamamlanmadan sınır dışı kararına kızgın olduğu belirtildi.
Kendisini olduğundan başka biri gibi göstererek zengin çevrelere girip onları dolandırmasıyla meşhur olanlar kervanından Anna Sorokin'in ABD'den sınırdışı edilmeyle karşılaştığı belirtildi. Rus bir kamyoncunun kızı olan, Rusya'da doğup 2007'de ailesiyle Almanya'ya göçerek Almanya vatandaşlığına geçen Anna Sorokin, daha sonra ABD'ye yerleşip kendisini Anna Delvey adında Alman bir milyoner mirasçı olarak tanıtarak 2013-17 arası New York sosyetesini kandırmıştı.
HAYATI DİZİ OLDU
Aslında ödemediği para miktarı sadece birkaç yüz bin dolar olmasına rağmen çevresindekileri, otelleri ve bankaları dolandırmaktan 2019'da 4.5 yıl hapis cezası alan Sorokin, hayatı 'Anna'yı İcat Etmek' isimli Netflix dizisine konu olmasının ardından tüm dünyaya mal oldu.
Hapiste 4 yıl kaldıktan sonra Şubat 2021'de iyi hal gerekçesiyle serbest bırakılmasından birkaç hafta sonra vize ihlali suçlamasıyla ABD Göçmen ve Gümrük Muhafaza tarafından gözaltına alınan 31 yaşındaki kadının ABD'de kalmak için yaptığı başvurunun şubatta ABD Adalet Bakanlığı Göçmen Temyiz Kurulu tarafından reddedildiği basına yansıdı. 19 Nisan'daki temyiz duruşması beklenmeden Avukatı, dün basına verdiği demeçte, Sorokin'in ABD'den her an sınırdışı edilmesinin sözkonusu olduğunu söyledi. Pazartesi gecesi uçakla Almanya'nın Frankfurt kentine gönderilmiş olması gereken Sorokin'in ABD'de kalmak için yaptığı temyiz başvurusunun 19 Nisan'da görülecek olmasından ötürü apar topar sınırdışı kararına kızgın olduğu belirtildi.