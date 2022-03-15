Netflix'in mini dizisi Inventing Anna'nın gerçek kahramanı Anna Sorokin için yeni gelişme

Hapiste 4 yıl kaldıktan sonra Şubat 2021'de iyi hal gerekçesiyle serbest bırakılmasından birkaç hafta sonra vize ihlali suçlamasıyla ABD Göçmen ve Gümrük Muhafaza tarafından gözaltına alınan 31 yaşındaki kadının ABD'de kalmak için yaptığı başvurunun şubatta ABD Adalet Bakanlığı Göçmen Temyiz Kurulu tarafından reddedildiği basına yansıdı. 19 Nisan'daki temyiz duruşması beklenmeden Avukatı, dün basına verdiği demeçte, Sorokin'in ABD'den her an sınırdışı edilmesinin sözkonusu olduğunu söyledi. Pazartesi gecesi uçakla Almanya'nın Frankfurt kentine gönderilmiş olması gereken Sorokin'in ABD'de kalmak için yaptığı temyiz başvurusunun 19 Nisan'da görülecek olmasından ötürü apar topar sınırdışı kararına kızgın olduğu belirtildi.