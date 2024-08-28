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  4. Netflix'in tüyler ürperten gerçek hayat hikayesi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi

Netflix'in tüyler ürperten gerçek hayat hikayesi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi

Netflix'te 16-22 Ağustos tarihleri arasında ilk kez tam olarak yayınlanan Laci Peterson Cinayeti (American Murder: Laci Peterson), ABD'de en çok izlenen dizi oldu ve bu süre zarfında 1 milyar dakika izlendi.

Netflix'in tüyler ürperten gerçek hayat hikayesi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi - Resim: 1

Laci Peterson Cinayeti, Scott Peterson'ın eşi Laci ve henüz doğmamış çocuğunu öldürmekle suçlandığı davanın 20. yıldönümünde, 14 Ağustos'ta Netflix'te yayına girdi.

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Netflix'in tüyler ürperten gerçek hayat hikayesi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi - Resim: 2

(What Do You Mean, Missing?), Ben Metres Değildim (I Wasn't a Mistress) ve Hiçbir Şey Gerçeği Değiştiremez (Nothing Can Change the Truth) adını taşıyan üç bölümden oluşuyor ve yönetmenliğini Skye Borgman üstlendi.

Netflix, 13 yaşından küçüklere uygun olmayan belgeselin konusunu şu şekilde özetliyor:

"8 aylık hamile Laci Peterson'ın kaybolmasıyla başlayan arama çalışmaları trajik bir şekilde sonuçlanıyor. Bu belgesel dizisi, 2002'deki cinayet davasını detaylı bir şekilde inceliyor."

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Netflix'in tüyler ürperten gerçek hayat hikayesi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi - Resim: 3

2002'de Laci Denise Peterson'ın Kaliforniya’daki evlerinden kaybolmasının ardından Scott Peterson, kayıp ihbarında bulunmuştu.

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Netflix'in tüyler ürperten gerçek hayat hikayesi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi - Resim: 4

Ertesi yıl, çiftin doğmamış oğlunun kalıntıları San Francisco Körfezi kıyılarında bulunmuştu. Scott, bu cinayetlerle suçlanarak 2004'te mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.

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