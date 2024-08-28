Netflix'in tüyler ürperten gerçek hayat hikayesi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi
Netflix'te 16-22 Ağustos tarihleri arasında ilk kez tam olarak yayınlanan Laci Peterson Cinayeti (American Murder: Laci Peterson), ABD'de en çok izlenen dizi oldu ve bu süre zarfında 1 milyar dakika izlendi.
Laci Peterson Cinayeti, Scott Peterson'ın eşi Laci ve henüz doğmamış çocuğunu öldürmekle suçlandığı davanın 20. yıldönümünde, 14 Ağustos'ta Netflix'te yayına girdi.
(What Do You Mean, Missing?), Ben Metres Değildim (I Wasn't a Mistress) ve Hiçbir Şey Gerçeği Değiştiremez (Nothing Can Change the Truth) adını taşıyan üç bölümden oluşuyor ve yönetmenliğini Skye Borgman üstlendi.
Netflix, 13 yaşından küçüklere uygun olmayan belgeselin konusunu şu şekilde özetliyor:
"8 aylık hamile Laci Peterson'ın kaybolmasıyla başlayan arama çalışmaları trajik bir şekilde sonuçlanıyor. Bu belgesel dizisi, 2002'deki cinayet davasını detaylı bir şekilde inceliyor."
2002'de Laci Denise Peterson'ın Kaliforniya’daki evlerinden kaybolmasının ardından Scott Peterson, kayıp ihbarında bulunmuştu.
Ertesi yıl, çiftin doğmamış oğlunun kalıntıları San Francisco Körfezi kıyılarında bulunmuştu. Scott, bu cinayetlerle suçlanarak 2004'te mahkeme tarafından suçlu bulunmuştu.