Netflix'in tüyler ürperten gerçek hayat hikayesi 1 haftada 1 milyar dakika izlendi

(What Do You Mean, Missing?), Ben Metres Değildim (I Wasn't a Mistress) ve Hiçbir Şey Gerçeği Değiştiremez (Nothing Can Change the Truth) adını taşıyan üç bölümden oluşuyor ve yönetmenliğini Skye Borgman üstlendi.

Netflix, 13 yaşından küçüklere uygun olmayan belgeselin konusunu şu şekilde özetliyor:

"8 aylık hamile Laci Peterson'ın kaybolmasıyla başlayan arama çalışmaları trajik bir şekilde sonuçlanıyor. Bu belgesel dizisi, 2002'deki cinayet davasını detaylı bir şekilde inceliyor."