Netflix'in yeni dizisi rekorları alt üst etti
Netflix’te yayınlanan Tim Burton imzalı yeni dizisi ilk haftada 341,23 milyon saat izlenmeyi geçerek, 335 milyon saat izlenmeyle rekoru olan ‘Stranger Things’in dördüncü sezonunu geçti.
Dijital platform Netflix'in yeni dizisi izleyiciyi kendisine çekmeyi başardı ve bir rekor kırdı.
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Tim Burton’un daha önce animasyon şeklinde sinemaya uyarlanan Addams Ailesi’nin tuhaf kızı Wednesday’e konu alan yeni dizisi, yayınlandığı ilk haftada izlenme rekoru kırdı.
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Sekiz bölümden oluşan ilk sezonu ile izleyici karşısına çıkan 23 Kasım’da başlayan dizi, 341 milyon saat izlenmeyle küresel olarak en çok izlenen diziler listesinde ilk sırada yer aldı.
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Wednesday rekora sahip olmadan, Netflix dijital platformunda ilk haftasında en çok izlenen İngilizce dizisi 335 milyon izlenmeyle ‘Stranger Things’in dördüncü sezonuydu.
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