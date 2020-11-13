  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 13 Kasım 2020 17:19

Netflix'in yeni Türk dizisine damga vuran yatak sahnesi

Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisinde rol alan Tülin Özen'in yatak sahnesi diziye damgasını vurdu.

Netflix'in yeni Türk dizisine damga vuran yatak sahnesi

Netflix'in yeni projesi 'Bir Başkadır' seyircisiyle buluştu.

1/ 8
Netflix'in yeni Türk dizisine damga vuran yatak sahnesi

Kadrosunda, Öykü Karayel, Fatih Artman, Alican Yücesoy, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi oyuncuların yer aldığı dizi büyük ses getirdi.

2/ 8
Netflix'in yeni Türk dizisine damga vuran yatak sahnesi

Aynı anda 8 bölümü yayınlanan Bir Başkadır'ın ikinci bölümüne ise Tülin Özen ve Alican Yücesoy'un yatak sahnesi damga vurdu. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan Özen, yataktan kalkarak üstünü giyiniyor.

3/ 8
Netflix'in yeni Türk dizisine damga vuran yatak sahnesi

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM