Netflix'in yeni Türk dizisine damga vuran yatak sahnesi
Netflix'te yayınlanan Bir Başkadır dizisinde rol alan Tülin Özen'in yatak sahnesi diziye damgasını vurdu.
Kadrosunda, Öykü Karayel, Fatih Artman, Alican Yücesoy, Funda Eryiğit, Defne Kayalar, Tülin Özen, Derya Karadaş, Bige Önal ve Settar Tanrıöğen gibi oyuncuların yer aldığı dizi büyük ses getirdi.
Aynı anda 8 bölümü yayınlanan Bir Başkadır'ın ikinci bölümüne ise Tülin Özen ve Alican Yücesoy'un yatak sahnesi damga vurdu. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan Özen, yataktan kalkarak üstünü giyiniyor.