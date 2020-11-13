Netflix'in yeni Türk dizisine damga vuran yatak sahnesi

Aynı anda 8 bölümü yayınlanan Bir Başkadır'ın ikinci bölümüne ise Tülin Özen ve Alican Yücesoy'un yatak sahnesi damga vurdu. Üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan Özen, yataktan kalkarak üstünü giyiniyor.