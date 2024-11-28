Netflix'in yıldız ismi 7 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı

Savcı Samuel Eskdale, mahkemede, "Bednarska'ya uçak biletlerini kim ödediğini sorduklarında, ‘Tex’ adında bir arkadaşının adını verdi. Yetkililer, ona valizlerin şifresini açmasını söylediler, ancak şifreyi veremedi. Ardından, valizlerin arkadaşına ait olduğunu ve havalimanında ondan teslim aldığını öne sürdü..."