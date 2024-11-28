Netflix'in yıldız ismi 7 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı
Netflix'te yayınlanan Too Hot To Handle'ın üçüncü sezonunda yer alan Polonyalı fenomen Olga Bednarska Tayland seyahati dönüşü havalimanında yaklaşık 7 milyon TL değerinde uyuşturucu ile yakalandı.
Netflix reality şovu Too Hot To Handle'ın üçüncü sezonunda yer alan fenomen Olga Bednarska, Birleşik Krallık'a piyasa değeri 157 bin 600 sterlin (yaklaşık 7 milyon TL) değerinde uyuşturucu sokarken yakalandı.
B sınıfı uyuşturucu dolu olan valizleri Tayland'ın Phuket şehrinde, adının Tex olduğu söylediği bir arkadaşından teslim aldığını öne süren 27 yaşındaki Polonyalı fenomen, ertelenmiş hapis cezasına çarptırıldı.
Manchester Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra, gümrük yetkilileri, seyahat düzenlemelerinin şüpheli olması nedeniyle Bednarska'yı durdurdu. Manchester Evening News’te yer alan habere göre, gümrük yetkililerinin yaptığı daha detaylı inceleme sonucu, Bednarska’nın kıyafetlerinin içine yerleştirilmiş yaklaşık 40 kilo uyuşturucu madde bulundu.
Savcı Samuel Eskdale, mahkemede, "Bednarska'ya uçak biletlerini kim ödediğini sorduklarında, ‘Tex’ adında bir arkadaşının adını verdi. Yetkililer, ona valizlerin şifresini açmasını söylediler, ancak şifreyi veremedi. Ardından, valizlerin arkadaşına ait olduğunu ve havalimanında ondan teslim aldığını öne sürdü..."