Netflix'te haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu
Netflix'te 5-12 Eylül haftasında en çok izlenen yapımlar açıklandı.
10.ERDAL İLE ECE
Yaklaşık on yıldır evli olan Ece ve Erdal hayat dolu bir çifttir. Güven bunalımları, kıskançlıklar ve hormonal kazalar komik didişmelere yol açsa da onları hiçbir şey ayıramaz.
9.KURTULUŞ
Dehşet verici gerçek olaylardan esinlenilen bu Lee Daniels filminde bir kadın, yeni bir sayfa açmak için ailesiyle yeni bir eve taşınır. Ama o evde şeytani bir varlık yaşamaktadır.
8.HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW
Ölümcül bir biyolojik tehdidi durdurmak için İngiltere'ye gönderilen Amerikalı ajan Luke Hobbs, azılı düşmanı olan paralı asker Deckard Shaw ile iş birliği yapmak zorunda kalır.
7.SEVMEK YÜZÜNDEN
Bir moda tasarımcısı kendini eski sevgilisinin yeni nişanlısı için gelinlik tasarlarken bulunca bu birlikteliği bozmaya karar verir. Üstelik tek amacı, müstakbel gelini korumaktır.