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Netflix'te haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu

Netflix'te 5-12 Eylül haftasında en çok izlenen yapımlar açıklandı.

Netflix'te haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu - Resim: 1

10.ERDAL İLE ECE
Yaklaşık on yıldır evli olan Ece ve Erdal hayat dolu bir çifttir. Güven bunalımları, kıskançlıklar ve hormonal kazalar komik didişmelere yol açsa da onları hiçbir şey ayıramaz.

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Netflix'te haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu - Resim: 2

9.KURTULUŞ
Dehşet verici gerçek olaylardan esinlenilen bu Lee Daniels filminde bir kadın, yeni bir sayfa açmak için ailesiyle yeni bir eve taşınır. Ama o evde şeytani bir varlık yaşamaktadır.

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Netflix'te haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu - Resim: 3

8.HIZLI VE ÖFKELİ: HOBBS VE SHAW
Ölümcül bir biyolojik tehdidi durdurmak için İngiltere'ye gönderilen Amerikalı ajan Luke Hobbs, azılı düşmanı olan paralı asker Deckard Shaw ile iş birliği yapmak zorunda kalır. 

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Netflix'te haftanın en çok izlenen yapımları belli oldu - Resim: 4

7.SEVMEK YÜZÜNDEN 
Bir moda tasarımcısı kendini eski sevgilisinin yeni nişanlısı için gelinlik tasarlarken bulunca bu birlikteliği bozmaya karar verir. Üstelik tek amacı, müstakbel gelini korumaktır.

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