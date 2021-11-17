Netflix'te Kulüp rüzgarı esiyor! Büyük başarı

Netflix bundan sonra her Salı top10.netflix.com/ sitesi üzerinden en çok izlenen yapımlarını duyuracak. İlk açıklamayı 8-14 Kasım için yapan platform; Dizi (İngilizce), Dizi (İngilizce Olmayan), Film (İngilizce) ve Film (İngilizce Olmayan) olmak üzere dört farklı kategoride en çok izlenenlere ulaşılabilecek. Ayrıca ülke bazında da haftalık olarak Top 10 listelerine ve Netflix'in global izlenme sayılarına da erişilebilecek.