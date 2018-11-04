  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Kasım 2018 17:49

Fatih Sultan Mehmet Netflix dizisi oluyor !

Netflix’ten, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan yeni bir mini dizi geliyor

Fatih Sultan Mehmet Netflix dizisi oluyor !

DİJİTAL yayın platformu Netflix, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Netflix’ten, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan yeni bir mini dizi geliyor. Fatih'in hayatını anlatan ve başrölürde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizi Kanal D'de ekrana gelmiş ve ilk birkaç bölüm sonrası yayından kaldırılmıştı...

1/ 7
Fatih Sultan Mehmet Netflix dizisi oluyor !

Filmloverss'ın haberine göre, Netflix'in Fatih Sultan Mehmet'in yaşamını anlatacak olan mini dizisinin ismi 'Ottoman Rising' olacak. Ottoman Rising dizisinde Osmanlı Devleti'nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet'in hayatını konu alacak.

2/ 7
Fatih Sultan Mehmet Netflix dizisi oluyor !

6 bölüm şeklinde yayınlanacak olan Ottoman Rising, Fatih Sultan Mehmet'in, 12 yaşında padişah olmasıyla yaşanan olayları da mercek altına alacak. Dizinin kurmaca belgesel formatında çekilmesi planlanıyor.

3/ 7
Fatih Sultan Mehmet Netflix dizisi oluyor !

STXtv ve Karga Seven Pictures işbirliğinde yapılacak olan dizinin yapımcıları arasında 'Takım: Mahalle Aşkına' filmine imza atan Emre Şahin de yer alıyor.

4/ 7
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM