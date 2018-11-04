Fatih Sultan Mehmet Netflix dizisi oluyor !

DİJİTAL yayın platformu Netflix, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Netflix’ten, Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemini ve Fatih Sultan Mehmet’in hayatını konu alan yeni bir mini dizi geliyor. Fatih'in hayatını anlatan ve başrölürde Kenan İmirzalıoğlu'nun oynadığı dizi Kanal D'de ekrana gelmiş ve ilk birkaç bölüm sonrası yayından kaldırılmıştı...