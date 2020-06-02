''New York'un yarısıyla yattım'' demişti! Emzirirken poz verdi

Büyük beden model Ashley Graham doğum yaptıktan sonra işlerine biraz ara vermiş ve çocuğuyla vakit geçirmeye başlamıştı. Karantina sürecinde de evinden çıkmayan Graham'ın Ocak ayından beri ilk kez bir dergi çekimine katıldığı ortaya çıktı. Graham oğlu Isaac ile kapak oldu.