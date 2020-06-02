''New York'un yarısıyla yattım'' demişti! Emzirirken poz verdi
''New York'un yarısıyla yattığını'' itiraf etmesiyle magazin gündemini sallayan büyük beden model Ashley Graham, oğlunu emzirirken poz verdi.
James Ervin ile mutlu bir evlilik sürdüren 31 yaşındaki model Ashley Graham, 5 ay önce oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Annelik duygusunu tadan Graham, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.
Büyük beden model Ashley Graham doğum yaptıktan sonra işlerine biraz ara vermiş ve çocuğuyla vakit geçirmeye başlamıştı. Karantina sürecinde de evinden çıkmayan Graham'ın Ocak ayından beri ilk kez bir dergi çekimine katıldığı ortaya çıktı. Graham oğlu Isaac ile kapak oldu.
Ashley Graham yeni doğmuş bebeğini emzirdiğini anlarla Harper's Bazaar'ın Temmuz sayısında kapak güzeli oldu.