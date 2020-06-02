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  3. 02 Haziran 2020 14:54

''New York'un yarısıyla yattım'' demişti! Emzirirken poz verdi

''New York'un yarısıyla yattığını'' itiraf etmesiyle magazin gündemini sallayan büyük beden model Ashley Graham, oğlunu emzirirken poz verdi.

''New York'un yarısıyla yattım'' demişti! Emzirirken poz verdi

James Ervin ile mutlu bir evlilik sürdüren 31 yaşındaki model Ashley Graham, 5 ay önce oğlunu kucağına almanın mutluluğunu yaşamıştı. Annelik duygusunu tadan Graham, müjdeli haberi sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

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''New York'un yarısıyla yattım'' demişti! Emzirirken poz verdi

Büyük beden model Ashley Graham doğum yaptıktan sonra işlerine biraz ara vermiş ve çocuğuyla vakit geçirmeye başlamıştı. Karantina sürecinde de evinden çıkmayan Graham'ın Ocak ayından beri ilk kez bir dergi çekimine katıldığı ortaya çıktı. Graham oğlu Isaac ile kapak oldu.

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''New York'un yarısıyla yattım'' demişti! Emzirirken poz verdi

Ashley Graham yeni doğmuş bebeğini emzirdiğini anlarla Harper's Bazaar'ın Temmuz sayısında kapak güzeli oldu.

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''New York'un yarısıyla yattım'' demişti! Emzirirken poz verdi

32 yaşındaki model, COVID-19 salgınından bu yana ailesiyle birlikte kaldığı Nebraska'da kocası Justin Ervin tarafından çekilen pozlarla beğeni topladı.

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