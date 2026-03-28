Nez'den yıllar sonra şoke eden Gülşen itirafı: Benim kariyerimi o bitirdi!
Türk magazin tarihinin en büyük "pop savaşları"ndan biri, yıllar sonra gelen sarsıcı itiraflarla yeniden alevlendi. 2000'lerin başında "Yerli Shakira" olarak fırtınalar estiren Nez, geçtiğimiz günlerde trajik bir şekilde hayatını kaybeden ünlü yapımcı Erol Köse için "hakkımı helal etmiyorum" dedikten sonra hedefine bu sefer de pop müziğin ünlü ismi Gülşen'i aldı ve Gülşen hakkında çok konuşulacak iddialarda bulundu.
Yapımcı Erol Köse’nin Maslak’ta 16. kattan düşerek hayatını kaybetmesinin ardından sular durulmuyor! Şarkıcı Nez, Köse’ye hakkını helal etmediğini duyurduktan sonra okları Gülşen’e çevirdi. "Kariyerimdeki asıl kırılma Gülşen’in beni istememesiyle başladı" diyen Nez; Davut Güloğlu, sağlık sorunları ve yıllarca süren davalarla dolu karanlık süreci ilk kez anlattı.
Nez, yaptığı açıklamada o dönem Erol Köse’nin şirketine geçen Gülşen’in kendisini istemediğini ve asıl kırılmanın burada yaşandığını öne sürerek “Bize hep Nez ve Davut hikayesi anlatıldı ama gerçek çok farklıydı” diyen Nez, Davut Güloğlu’nun kendisini o süreçte koruyan tek kişi olduğunu da ifade etti.
Ayrıca yıllarca susmak zorunda kaldığını belirten Nez, ailesiyle birlikte zor süreçlerden geçtiğini, sağlık sorunları yaşadığını ve çok sayıda dava ile uğraştığını dile getirdi.
Nez, Gülşen’in Erol Köse’nin şirketine geçişiyle birlikte kendisinin devre dışı bırakıldığını ve Gülşen’in o dönem kendisini rakip görerek veto ettiğini öne sürdü.