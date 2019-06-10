Ngoc Trinh'in bol dekolteli elbisesine soruşturma
Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh, geçtiğmiz ay katıldığı Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise yüzünden ülkesinde hedef haline geldi. 29 yaşındaki oyuncuya Vietnam'da soruşturma açıldı.
Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh, geçtiğmiz ay katıldığı Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise yüzünden ülkesinde hedef haline geldi. 29 yaşındaki oyuncuya Vietnam'da soruşturma açıldı.
Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı üzerinde yürüyen ve poz veren Ngoc Trinh, elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Görüntülerin arından Vietnam hükümeti, bu cesur kıyafeti beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu.