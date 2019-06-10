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  3. 10 Haziran 2019 12:28

Ngoc Trinh'in bol dekolteli elbisesine soruşturma

Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh, geçtiğmiz ay katıldığı Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise yüzünden ülkesinde hedef haline geldi. 29 yaşındaki oyuncuya Vietnam'da soruşturma açıldı.

Ngoc Trinh'in bol dekolteli elbisesine soruşturma

Vietnamlı oyuncu Ngoc Trinh, geçtiğmiz ay katıldığı Cannes Film Festivali'nde giydiği elbise yüzünden ülkesinde hedef haline geldi. 29 yaşındaki oyuncuya Vietnam'da soruşturma açıldı.

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Ngoc Trinh'in bol dekolteli elbisesine soruşturma

Cannes Film Festivali'nde kırmızı halı üzerinde yürüyen ve poz veren Ngoc Trinh, elbisesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

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Ngoc Trinh'in bol dekolteli elbisesine soruşturma

Görüntülerin arından Vietnam hükümeti, bu cesur kıyafeti beğenmediklerini ve 29 yaşındaki oyuncuya ceza vereceklerini duyurdu.

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Ngoc Trinh'in bol dekolteli elbisesine soruşturma

O dönem elbiseyi değerlendiren modacılar, Trinh’in çok cesur bir tasarım tercih ettiğini söyleyerek genç oyuncuya tam puan vermişti.

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