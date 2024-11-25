Nicole Kidman'dan erotik sahne itirafı
Dünyaca ünlü güzel oyuncu Nicole Kidman başrollerini Harris Dickinson ve Antonia Banderas ile paylaştığı ve erotik sahneleriyle dikkat çeken Babygirl filmiyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.
Kaynak: Fotoğraflar: Instagram
Dünyaca ünlü oyuncu Nicole Kidman, Fenedik Film Festivali'nde 'Babygirl' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almıştı.
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57 yaşındaki oyuncu, 28 yaşındaki Harris Dickinson ile başrolleri paylaştığı filmde, genç bir stajyere aşık olan güçlü, evli bir şirket patronunu canlandırıyor.
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Babygirl filminde ''Romy'' karakterine hayat veren 57 yaşındaki Nicole Kidman, filmdeki erotik sahneleri çekerken zaman zaman zorlandığını paylaşmıştı.
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"Kidman, The Sun gazetesine verdiği röportajda, filmdeki erotik sahnelerde aşırı tahrik olduğunu belirterek, "Daha fazla orgazm olmamak için çekime ara vermek zorunda kaldım" demişti.
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