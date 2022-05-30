Nihal Candan, Aleyna Tilki'ye özendi: Göğüslerini çantayla kapatıp poz verdi

İtiraf etmişti

Nihal Candan geçtiğimiz ay tatil pozlarını paylaşarak "Anoreksiya yeme bozukluğu tespit edildi, kendim de farkındaydım ama profun ağzından duymak... Ya çok yiyorum ya da hiç yemiyorum sonra yeme krizi atak gibi bir sürü... Sporu sevdiğim için yaparken kötü..." itirafında bulunmuştu.