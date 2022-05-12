Nihal Candan jartiyerli pozu ile sosyal medyayı salladı

Candan yaptığı açıklamada, "hastayım Arkadaslar anoreksiya yeme bozukluğu tespiti yapıldı ✔️ kendim de farkındaydım ama Prof 1agızdan duymak .. ya çok yiyorum ya hiç yemiyorum sonra yeme kriz i atak gibi bissürüüüü 🍫 .sporu sevdiğim için yaparken kötü 🦹‍♀️ hissettigimde yemek yemek için e döndü amaç 🎯stres ten saçkıran oldum kısaca hiçbir 1sey göründüğü gibi pamuk şeker 🍭 degil sizler klavye si olan yazıor cok zayıfsın bunlar abla kardeş söyle böyle kaburgalar ın sayılıyor bla bla .