Nihal Candan jartiyerli pozu ile sosyal medyayı salladı
Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan sosyal medya paylaşımları ile adından söz ettirirken, Nihal Candan son pozu ile adeta sosyal medyayı salladı.
Bu Tarz Benim yarışmasıyla ünlenen Nihal Candan, TV8'in bir diğer iddialı yarışması Survivor'a da katılmıştı.
Candan, şimdilerde kendi adıyla açtığı bir güzellik merkezi işletiyor.
İddialı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerinde toplayan Nihal Candan son olarak yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı.
Candan yaptığı açıklamada, "hastayım Arkadaslar anoreksiya yeme bozukluğu tespiti yapıldı ✔️ kendim de farkındaydım ama Prof 1agızdan duymak .. ya çok yiyorum ya hiç yemiyorum sonra yeme kriz i atak gibi bissürüüüü 🍫 .sporu sevdiğim için yaparken kötü 🦹♀️ hissettigimde yemek yemek için e döndü amaç 🎯stres ten saçkıran oldum kısaca hiçbir 1sey göründüğü gibi pamuk şeker 🍭 degil sizler klavye si olan yazıor cok zayıfsın bunlar abla kardeş söyle böyle kaburgalar ın sayılıyor bla bla .