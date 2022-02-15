Nihal Candan mini şortuyla baş aşağı döndüğü anları paylaştı
Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan sosyal medya hesabından iddialı pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Bu Tarz Benim yarışması ile ünlenen Nihal Candan, sosyal medyayı en aktif kullanan isimlerden birisi.
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Oldukça cesur paylaşımlar yapan ve bu paylaşımları ile gündeme gelen Candan'ın paylaştığı her pozu olay oluyor.
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Candan, en son 'Sahneye külotla çıkmayın'' diyen İzzet Yıldızhan'a inat paylaştığı bikinili pozlarına ''Ne diyorsun İzzet Abi?'' notunu düşmüştü.
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Gece hayatında da çok sık gördüğümüz Candan, iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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