Nihal Candan: Nasıl seksi olunur bilmiyorum
Katıldığı bir programda önemli itiraflarda bulunan Nihal Candan, ''Kendinizi seksi buluyor musunuz?'' sorusuna yanıt verdi.
Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan ile dikkat çeken bir ikili olduklarını söyledi: Kız kardeşimle her zaman insanların merak ettiği bir ikiliydik. Sadece kitlemiz büyüdü. Fen lisesi mezunuyum, ondan önce de kardeşimle kolejdeydim. Önceden okul nüfusu bizi merak ediyorsa, şimdi takipçi sayım olan 800 bin kişi merak ediyor. Aslında çok bir değişiklik yok.
"İREM DERİCİ'Yİ BEĞENMİYORUM"
“Beğenmediğin ünlüler var mı?” sorusuna açık yüreklilikle yanıt veren Nihal Candan, "Bence İrem Derici çok iyi bir insan. Bu her halinden belli. Çünkü doğal insan iyi bir insandır ama imaj olarak beğenmiyorum. Ben bir şarkıcı olsam öyle konuşmazdım ama bu da onun tarzı. Saygı duyuyorum ve seviyorum da. Çok Türkçe müzik dinlemiyorum ama sonuçta tanıyorum İrem Derici'yi. Demek ki gerçekten ünlü ama ben onun yerinde olsam bir tık daha cool davranabilirdim" şeklinde konuştu.
"NUR YERLİTAŞ GÜNEŞİM"
Nihal Candan'a, geçtiğimiz nisan ayında kaybettiğimiz Nurella lakaplı modacı Nur Yerlitaş da soruldu. Hem Bahar Candan hem de Nihal Candan'ın Yerlitaş ile özel bir ilişkisi vardı. Nihal Candan, "Nur Yerlitaş benim güneşim. Kameralar önünde ağlamak istemiyorum" dedi.
"NURİ BİLGE CEYLAN'DAN OYUNCULUK TEKLİFİ GELDİ"
Cadde Sohbetleri sunucusu Bilge Şenel'in "Survivor yarışmasından sonra hiç oyunculuk teklifi gelip gelmediği" sorusuna Nihal Candan, "Nuri Bilge Ceylan'dan oyunculuk telifi geldi ama bu işi iyi yapamadım. O dönem çok üzülmüştüm ama şimdi düşününce çok da yapabileceğim bir iş olmadığını fark ediyorum. Çünkü ben daha çok kendi işimin patronu olmayı seven bir insanım" cevabını verdi.