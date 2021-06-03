Nihal Candan: Nasıl seksi olunur bilmiyorum

"İREM DERİCİ'Yİ BEĞENMİYORUM"



“Beğenmediğin ünlüler var mı?” sorusuna açık yüreklilikle yanıt veren Nihal Candan, "Bence İrem Derici çok iyi bir insan. Bu her halinden belli. Çünkü doğal insan iyi bir insandır ama imaj olarak beğenmiyorum. Ben bir şarkıcı olsam öyle konuşmazdım ama bu da onun tarzı. Saygı duyuyorum ve seviyorum da. Çok Türkçe müzik dinlemiyorum ama sonuçta tanıyorum İrem Derici'yi. Demek ki gerçekten ünlü ama ben onun yerinde olsam bir tık daha cool davranabilirdim" şeklinde konuştu.