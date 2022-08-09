Nihal Candan'dan takipçisinden gelen o soruya şok yanıt!

"PAVYONA GİTMEDİK AMA..."

Takipçisinin'o.. musun?' diye sorduğu Bahar Candan, karşısındakine aynı şekilde cevap verdi. "O... o.. yu nerede tanıyordu? Pavyona da hiç gitmedim ama Ezhel dinledik diye oldu heralde" yorumuyla gündeme geldi.