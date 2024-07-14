Nihal Candan'ın tatil pozları olay oldu
Kara para aklama ve dolandırıcılık suçlamasıyla cezaevine giren ve hastalığı nedeniyle tahliye olan Nihal Candan'ın tatil pozları tartışma yarattı.
Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildiği cezaevinden çıktığından bu yana dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
Dolandırıcılık ve kara para aklama gibi suçlardan 6 ay önce tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, 37 kiloya düşünce Anoreksiya tanısıyla cezaevinden tahliye edildi.
Renkli hayatına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan, son olarak günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söylemişti. "Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey derseniz diye çekiniyorum açıkçası..." diyerek dikkat çeken Candan bu sefer denizden bir fotoğraf paylaştı.
Tatilde olan Nihal Candan'ın tatil pozlarına pek çok yorum geldi.
Takipçileri "Ne güzel hayat", "E hani kapanıyordun?", "Kardeşin içerideyken ne saçma", "Lüks hayatına devam ediyor" yorumları yaptı.