Nihal Candan'ın tatil pozları olay oldu

Renkli hayatına kaldığı yerden devam eden Nihal Candan, son olarak günün ayetini paylaşıp kapanmak istediği söylemişti. "Kapanmak istiyorum ama ona da bir şey derseniz diye çekiniyorum açıkçası..." diyerek dikkat çeken Candan bu sefer denizden bir fotoğraf paylaştı.