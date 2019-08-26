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  3. 26 Ağustos 2019 18:20

Nihat Doğan ve sevgilisi Birsen Bekgöz'den kötü haber

Birlikte yer aldıkları yarışma programından sonra aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz yıl gizledikleri ilişkileri ortaya çıkan Nihat Doğan ve Birsen Bekgöz'den kötü haber geldi. Çok yakında nikah masasına oturacaklarını açıklayan

Nihat Doğan ve sevgilisi Birsen Bekgöz'den kötü haber

Uzun süredir sessizliğini koruyan Nihat Doğan'dan sevenlerine üzücü bir haber geldi. Birsen Bekgöz ile yaklaşık bir yıldır mutlu bir birlikteliği olan ünlü türkücü, bu aşkında da mutlu sona ulaşamadı.

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Nihat Doğan ve sevgilisi Birsen Bekgöz'den kötü haber

Birlikte yer aldıkları yarışma programının ardından aşk yaşamaya başlayan ve evlilik planları yapan şarkıcı Nihat Doğan ve milli sporcu Birsen Bekgöz, Uçan Kuş'un haberine göre sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkararak fotoğraflarını sildi.

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Nihat Doğan ve sevgilisi Birsen Bekgöz'den kötü haber

"BU YAZ EVLENMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ" DEMİŞTİ Ayrılığın nedeni henüz belli değilken, Birsen Bekgöz'ün şu sözleri yeniden akıllara geldi: Nihat Doğan ile çocuk yapmak istiyoruz, zaten Nihat Doğan'da hoşuma giden şey bana direkt evlenme modu ile gelmesiydi. Evlilik hazırlıklarını tamamladıktan sonra bu yaza evlenmeyi düşünüyoruz"

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Nihat Doğan ve sevgilisi Birsen Bekgöz'den kötü haber

PEKİ BİRSEN BEKGÖZ KİMDİR? Bekgöz, 18 Ekim 1980 tarihinde Almanya'nın Berlin şehrinde doğdu. Enka sporcusu olan Birsen Bekgöz, kısa mesafe koşucusudur.

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